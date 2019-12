Decidono di fare un ordine per posta che arriva 40 anni dopo | la reazione dei protagonisti

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Avevano deciso diunper: le magliette del circolo di tennis di Melburne. Le aspettavano anche con ansia per indossarle ma il pacco tardava adre così tanto che ihanno pensato che non sarebbe piùto e, invece 40 aniil pacco èto a destinazione. Ihanno commentato così: ”Li useremo per festeggiare il mezzo secolo. Prima non valevano nulla, ora rappresentano un pezzo della nostra storia”. Alla Fox Sports l’hanno presa con sportività e non si sono per nulla adirati. Dal circolo di tennis di Viewbank èta questa informazione a proposito del pacco: “Era tutto unto, mezzo rotto, ma il contenuto era intonso. Cimo una edizione speciale. Per noi è stata una fortuna che si sia perso, siamo diventati famosi”. Il portavoce del servizio diaustraliano ha voluto porgere le sue scuse e si è ...

AvvRossello : Ricevo un bellissimo Premio a Milano “So fare 2019” : vero, spontaneo e genuino. W lo slancio di donne autentiche c… - misorottarcazzo : Ally ha un gruppo di amici ed è fidanzata con Bob che ne fa parte. A un certo punto i maschi decidono di fare grupp… - Phai___ : ma può essere che L'UNICA VOLTA in cui ho bisogno di un APPELLO ALLA FINE DI FEBBRAIO, DECIDONO DI FARE LE SESSIONI CORTE. dio caro. -