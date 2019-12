Zingaretti a TPI: “Non mettiamo cappelli alle sardine, sono ventata d’ossigeno per la democrazia” (Di lunedì 16 dicembre 2019) Zingaretti a TPI: “Non mettiamo cappelli alle sardine” “Il Pd si impegna per allargare la sfera dei diritti non solo a parole ma concretamente. Questa proposta di legge aiuta questo paese a essere più civile e permette alle persone di guardare ai propri percorsi di vita in modo più sereno. La felicità è un obiettivo che non può essere negato in alcun modo”, lo ha detto a TPI il segretario Pd Nicola Zingaretti, a margine del convegno ‘Per la dignità delle persone, contro la violenza omotransfobica. Combattere le discriminazioni e la violenza, mettere la dignità delle persone al primo posto. La politica può e deve costruire comunità non fomentare l’odio’, durante il quale è stata presentata la proposta di legge contro l’omotransfobia. E sui rapporti con il movimento delle sardine il segretario Zingaretti ha detto: “Non ci ...

