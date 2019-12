Conegliano capo treno trova bimba da sola sul mezzo (Di domenica 15 dicembre 2019) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, si è verificata nella giornata di venerdì tredici dicembre, sulla tratta del treno, che va da Treviso a Conegliano. Papà scende per timbrare il biglietto ed il treno riparte, con la figlia di otto anni, sola e sperduta. Un evento che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento della polfer e del capo treno, che hanno subito capito che alla piccola era accaduto qualcosa. In base alle informazioni che sono venute fuori, i due erano diretti verso Conegliano e l’uomo, per timbrare il biglietto ha deciso di scendere dal treno e di lasciare la bimba di soli otto anni, sola sul treno, poiché ci avrebbe messo solamente pochi secondi. Proprio in quel momento, il mezzo è ripartito e la piccola si è ritrovata senza il papà e senza sapere cosa fare. Infatti era molto spaventata e diffidente. Il capo treno, ...

