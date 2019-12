Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Ian McDiarmid su Palpatine | Ci sono rimasto di

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Durante un video backstage di: L'di, Ian, interprete di, ha raccontato il modo in cui è tornato a indossare la cappa nera dell'Imperatore. Ianmolto sorpreso quando J.J. Abrams gli ha chiesto se era disponibile a riprendere i panni dell'Imperatorein: L'di. Ritornare nel ruolo di uno dei cattivi più importanti della saga creata da George Lucas è stato per l'attore un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma molto gradito. L'ultima volta che Ianaveva interpretato l'oscuro signore dei Sith che travia Anakin Skyalwaker è stato nel 2005 e di certo non si aspettava che sarebbe mai tornato a far parte della serie visto cosa gli riserva il destino ne Il ritorno ...

