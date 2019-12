Il Processo sconvolge con un finale ad alta tensione cambiando i canoni della tv

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 14 dicembre 2019) Promossa. Ilper noi è completamente promossa o, se vogliamo usare il gergostessa serie, possiamo dire assolta. Alla finefiera, nonostante il trattamento riservato da Mediaset agli ultimi episodi e gli ascolti davvero vergognosi, sembra proprio che Ilabbia dato a tutti i fedelissimi la giusta ricompensa con unadchee che è destinato a cambiare ancora il voltoserialità italiana. Ottima la fotografia e la regia de Ilma anche i meccanismi nuovi con il PM e l'avvocato a "spasso" tra i ricordi di vittima, carnefice e testimoni, per rimettere insieme i pezzi arrivando alla folle verità.ATTENZIONE SPOILER!Ciliegina sulla torta è stato un cast perfetto e non solo nella scelta dei suoi protagonisti ma anche, forse soprattutto, in quello dell'antagonista con una splendida Camilla Filippi nei panni...

