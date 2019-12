Domenica Live e Live – Non è la D’Urso | Gli Ultimi Ospiti del 2019!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nelle prossime puntate di– Non è la D’Urso. Barbara D’Urso chiude il ciclo per quest’anno dei suoi talk show. Tornano diversi protagonisti che hanno fatto molto discutere. Ecco chi vedremo in diretta nelle due ultime puntate delandrà in onda l’ultimo appuntamento, almeno per questo 2019, cone Barbara D’Urso. Il programma di intrattenimento su Canale 5 infatti si fermerà per la pausa natalizia, anche se Pomeriggio 5 andrà in onda fino al 20 dicembre. Per chiudere l’anno in bellezza, Barbarella ha deciso di riproporre quindi alcuni cavalli di battaglia che in quest’ultimo periodo vanno sempre forte. Come la burrascosa rottura tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due, che fino ad un mesetto fa sembravano inseparabili, si stanno scambiando da tempo accuse e minacce. Hanno parlato anche di ...

