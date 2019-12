Rocco Tanica e la confessione sulla Cortellesi | “Ho fatto un incidente per amor suo”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nonostante i risultati in termini di share non siano mai più che tiepidi, a Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai 1 di Caterina Balivo, va riconosciuto il merito di creare dei “titoli” in ogni puntata. Nonostante il clima giocoso, l’atmosfera scanzonata o le rubriche leggere, c’è sempre qualche sfuriata imprevista, un pianto che esplode inaspettato, o una dichiarazione piccante che fa il giro del web. La sorpresa della settimana, questa volta, è targata. La storia d’e che non ti aspetti Durante un’intervista nella rubrica del gioco delle emoticon, il comico/cantante/conduttore si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata su Paola. Tra i due, che hanno diviso la scena ai tempi di Mai dire Gol, pare esserci stata una relazione: “Diciamo che Paola si è fidanzata con me. Poi dopo non si è più fidanzata con me”. Quando la Balivo gli ha ...

