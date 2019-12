Maltempo | treni in ritardo di tre ore sulla Roma Firenze

Leggi la notizia su repubblica

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Caduto un cavo dell'alimentazione elettrica dei convogli a causa di vento e pioggia. Si lavora per riparare il guasto

