LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer vince ancora con

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellafemminile 12.30 Le prime immagini di, vincitrice dellaodierna. Solid performance from @Fisiofficialand @NSSFIngrid Landmark Tandrevold, who still hold the first two positions in #HOC19. It is not late to join the competiiton on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/d3vynmXwaE — IBU World Cup (@IBU WC) December 13,12.28 Rapidissima sugli sci, un fulmine come di consueto nel coprire i bersagli.oggi ha impressionato: e pensate che distacchi avrebbe rifilato con il 10/10…. 12.27 Per quanto riguarda il range time, la più veloce è stata la francese Simon in 1’39”, seguita daa 3″9. 12.26 La più veloce sugli sci è stata la francese Braisaz con 2″6 su Olsbu Roeiseland e 3″ su. Se va così ...

zazoomnews : LIVE Biathlon 75 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per ritrovarsi Dorothea Wierer difende il pett… - BiathlonItalia : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre - wonderDorofan : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre -