Gli showrunner di Game of Thrones produrranno l’horror Lovecraft

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Conoformai alle spalle (e non senza sonore polemiche), glidella serie David Benioff e DB Weiss, divenuti ormai delle potenze di Hollywood, stanno sondando nuovi progetti. Mentre è sfumata la trilogia che avrebbero dovuto realizzare nell’universo narrativo di Star Wars, i due hanno attualmente in essere un accordo globale con Netflix per la realizzazione di serie e film. Nel frattempo, però, hanno adocchiato un nuovo progetto cinematografico, confermato proprio in queste ore: si tratta dal, che la Warner Bros vuole realizzare a partire dalla graphic novel di Hans Rodionoff e Keith Giffen. Si tratterebbe di un adattamento dell’opera a fumetti in cui si immagina che, negli anni Venti, il giovanissimo Howard Phillips, poi divenuto il maestro del brivido che ricordiamo per Il richiamo di Cthulhu e Le montagne della follia, fosse un ...

