Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha voluto esprimere la sua ammirazione per la giovane collega Diletta, a cui però non ha mancato di dispensare qualche consiglio.e DilettaLe due conduttrici si sarebbero conosciute anni fa, enon ha nascosto che, inizialmente, vedendo la giovane collega tutte curve Dilettaavrebbe avuto qualche dubbio sul suo modo di lavorare. Il suo parere sarebbe cambiato totalmente non appena l’ha vista su un palco: “L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa’. Poi l’ho vista presentare e ho detto che questa è un fenomeno. Le chiacchiere stanno a zero. Merita“, ha detto la conduttrice. Su una cosa però la conduttrice avrebbe da ridire, ovvero il modo didella collega: per lei Dilettaè bravissima, ma ...

IlContiAndrea : E alla fine vinse (abbastanza annunciata) #Sofia. Era dal 2012 con #ChiaraGaliazzo che non vinceva una donna a X Fa… - notizieit : Antonella Clerici: “Diletta Leotta? Brava, ma deve vestire più sobria” - iamenia_ : RT @IlContiAndrea: E alla fine vinse (abbastanza annunciata) #Sofia. Era dal 2012 con #ChiaraGaliazzo che non vinceva una donna a X Factor… -