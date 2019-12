Addio a Danny Aiello | grande caratterista italoamericano | celebre per Fa’ La Cosa Giusta

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È morto nella notte di giovedì, a 86 anni, in una struttura medica del New Jersey dove era stato ricoverato per un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Dopo le prime voci la sua scomparsa è stata confermata dalla sua agente Jennifer De Chiara, che ha dichiarato a Usa Today che “il mondo ha perso uno dei suoi più grandi attori che è stato anche un meraviglioso essere umano”. Il suo ruolo iconico è stato certamente quello del pizzaiolo Sal in Fa’ Ladi Spike Lee, grazie al quale ottenne la sua unica nomination agli Oscar e ai Golden Globes, come migliore attore non protagonista. Ma negli oltre 100 titoli di una lunga carriera tra cinema, soprattutto, e televisione,è stato uno dei caratteristi più incisivi del cinema americano, incarnando spesso l’immagine ideale, talora minacciosa, talora persino comica, ...

