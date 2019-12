Donna investita in pieno centro a San Giorgio | è il quinto caso in un mese

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSandel Sannio (Bn) – Ennesimo episodio di personaa Sandel Sannio, con quello di stamattina si arriva al numero cinque nelsannita. Stavolta si tratta di unadi 70 anni colpita, verso le 7 di questa mattina, davanti la chiesa Madre in Piazza Risorgimento. L’anziana è statada una Citroen C4 guidata da un 30enne di Sant’Angelo a Cupolo. La 70enne è stata immediatamente trasportata dal 118 al Rummo in codice rosso per un trauma cranico e un trauma facciale. L'articoloina San: è ilin unproviene da Anteprima24.it.

