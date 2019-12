Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da un lato ci sono i prepensionamenti dei, dall’altro l’ingresso nel mondo dell’informazione di nuove figure professionali non meglio definite, ma al di fuori del perimetro dell’Ordine. In mezzo c’è il rischio crac dell’, l’Istituto di previdenza deie il diritto dei cittadini a essere correttamente informati. Ecco perché l’emendamento alla legge di bilancio che stanzia nuove risorse per consentire aidi ritirarsi “cinque anni prima di quanto stabiliscano le regole” e apre a nuove “figure professionali” ha scatenato la reazione di, Ordine e Federazione nazionale della Stampa. La normainfatti leper lo smantellamento della professioneca senza costruire un’alternativa e pone le condizioni per ildell’che, già malandata, finirebbe col confluire ...

TutteLeNotizie : Inpgi, l’emendamento sul prepensionamento dei giornalisti mette le basi per il collasso… - Noovyis : (Inpgi, l’emendamento sul prepensionamento dei giornalisti mette le basi per il collasso dell’Istituto di previdenz… - filippo_noto : RT @lucacifoni: L'atteso emendamento Inpgi... sono 7 milioni nel 2020 e 3 l'anno dal 2021 al 2027 -