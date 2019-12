Ecclestone critica Vettel e loda Leclerc: “Mi ricorda Schumi” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Bernie Ecclestone, ex numero uno della Formula 1, ha criticato il pilota tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel per i risultati della scorsa stagione. "Ultimamente vedo di meno la disponibilità a fare tutto per vincere", ha detto Ecclestone al quotidiano "Sport Bild". Il pilota tedesco del team Ferrari è giunto al quinto posto della classifica piloti nell'ultima stagione della Formula 1 e si è piazzato anche dietro al suo compagno di squadra Charles Leclerc, che è arrivato quarto. Ecclestone ritiene che il pilota monegasco abbia un grande futuro in Formula 1. "Il giovane Charles Leclerc mi ricorda molto Michael Schumacher", ha detto Ecclestone, riferendosi al campione del mondo di Formula 1. Leclerc potrebbe "diventare" un grande figura", ha aggiunto.

