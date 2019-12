anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Nelladi oggi buona parte della città diresterà senz’acqua, dalle ore 9 alle 11. A renderlo noto è la stessa Gori, che poco fa ha pubblicato sul sito ufficiale leche resteranno a. Le: Via Malta, Via Guerra, Via Cipressi, Viale Cassano, traversa II Di Via Campitelli, Via Canarde a San Pietro, Via Cardano, Via Zuppetta, Via Pagliano, Via Canarde a Sciuscelle, Via Armando Diaz, Via Campitelli, Via Picenna, Via De Nittis, Via Gravina, Via Edoardo Dalbono, Via Vincenzo Bianchi, Via Della Liberta’, Via Madonnelle, Piazza Gravina, Via Giancarlo Siani, Piazza Sebastiano Poli ed in tutte le traverse della zona. L'articolod’acqua: leproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Portici, mattinata a secco d'#Acqua: le zone interessate ** - Carmela_oltre : RT @luisa97587767: “L’immigrato, che è al contempo migrante, ci obbliga a riflettere su noi stessi: quanti sono disposti a farlo?” Mattinat… - luisa97587767 : “L’immigrato, che è al contempo migrante, ci obbliga a riflettere su noi stessi: quanti sono disposti a farlo?” Mat… -