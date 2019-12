«Star Wars» | il video dell' intera saga per piangere prima di «L' ascesa di Skywalker»

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ormai manca poco, tra meno di dieci giorni (9, per la precisione),9: L'diarriverà nelle sale (dal 18 dicembre), chiudendo la terza trilogia e, soprattutto, l'di Guerre Stellari. La storia cominciata nel 1977 con il primo, rinominato poi Ep.4 Una nuova speranza (con l'avventoa trilogia prequel), che portò il pubblico per lavolta in quella «galassia lontana lontana» sta per finire definitivamente, con il gran finale anchea dinastia degli, gli ultimi Jedi in cui ci siamo tutti immedesimati. C'è ancora una settimana, dunque, per fare scorte di fazzoletti in vista del film, che sarà anche l'ultima occasione per vedere Carrie Fisher sul grande schermo, ovviamente nei panni di Leia, l'ex principessa diventata il generale Organa, nonché madre di Kylo ...

StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - _diana87 : RT @HaruhiBlack: L'1.15, ho appena finito di vedere Marriage Story, e voglio dire una cosa prima di andare a piangere un altro po' nel lett… - badtasteit : #StarWars: #AndySerkis conosce la backstory del Leader Supremo #Snoke -