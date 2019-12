Paragone vota no

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Una raffinata presa in giro”. Gianluigiè deciso a dare battaglia al Senato, quando mercoledì il voto sulla risoluzione di maggioranza sul Consiglio europeo rischia di diventare una conta sul Mes. I numeri sono risicati, e una manciata di defezioni possono mettere a serio rischio la tenuta del governo. Il senatore 5 stelle ha letto la bozza che la maggioranza ha redatto. Il senso: via libera alle modifiche al Fondo salva stati, ma solo dopo le modifiche delle clausole sulla ristrutturazione del debito. “Ma la sostanza è la stessa – va giù durocontattato da Huffpost – Il Mes resta sempre un modo per depotenziare i governi. Se il M5s ha deciso di giocare di rimessa con il Pd lo faccia, io resto fedele al programma elettorale”.“Se tutti i falchi del Nord mi dicono di fidarsi del Mes io ci starei ...

