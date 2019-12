Napoli | agguato nel quartiere Vasto | ferito alle gambe un immigrato

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un uomo, di origine africana, è statodopo unavvenuto oggi12 neldi. Il fatto è accaduto in via Venezia, in un’area della città campana già al centro di polemiche per tensioni tra residenti ed extracomunitari. L’uomo sarebbe stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che hanno sparato tra la folla e lo hannoa entrambi gli arti. Ora è ricoverato all’ospedale Loreto Mare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato ora impegnati nei rilevi del caso. Resta da chiarire il movente e le dinamiche della sparatoria. Leggi anche:, Salvini contro le Sardine Nere dei migranti: «Se ne sentiva la mancanza», il flash mob del San Carlo, per la prima volta in strada con i giovani musicisti – Video, ucciso un 30enne in una colpi di pistola. Mistero ...

