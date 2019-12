La Russia è stata esclusa dalle Olimpiadi e dai Mondiali di calcio fino al 2022

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’esclusione èdecisa dopo l’ennesima prova della mancata collaborazione dell'antidoping russo

ilpost : La Russia è stata esclusa dalle competizioni sportive internazionali per 4 anni - ilPostSport : RT @ilpost: La Russia è stata esclusa dalle competizioni sportive internazionali per 4 anni - tulisso : RT @ilpost: La Russia è stata esclusa dalle competizioni sportive internazionali per 4 anni -