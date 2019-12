Neonato muore nell’ospedale di Agrigento | richiesta ispezione

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nato da appena due giorni,con una gamba tumefatta. Il caso, avvenuto all’ospedale S.Giovanni di Dio di, è sotto la lente d’ingrandimento di Procura e Assessorato alla Salute. Un bambino appena nato – soltanto due giorni –in ospedale, ad. Una notizia di per se drammatica, che però in questo caso … L'articolonell’ospedale diproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Agrigento, neonato muore in ospedale dopo due giorni di vita con una gamba tumefatta: disposte ispezioni… - StraNotizie : Agrigento, neonato muore in ospedale dopo due giorni di vita - UnioneSarda : #Agrigento, neonato muore dopo due giorni in ospedale: 'Aveva una gamba tumefatta' -