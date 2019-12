Lecce-Genoa | le dichiarazioni di Liverani e Thiago Motta a fine partita

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Pareggio 2-2 al Via del Mare, nel lunch match delle 12.30si dividono il punto e muovono la classifica. Di seguito le interviste adei due allenatori., LE PAROLE DI“Oggi ho dispiacere perche’ i punti pesano: fortunatamente l’abbiamo ripresa, ma dobbiamo smetterla di fare troppi regali. Cominciano a essere tante le partite chiuse con i rammarichi, dispiace perche’ ci sono situazioni che faccio fatica a capire. Abbiamo momenti di blackout, giocati con ansia, come se i miei giocatori avessero cancellato quanto fatto in settimana”. Sono queste le parole dell’allenatore del, Fabio, al termine del match contro il, in cui i giallorossi hanno conquistato un importante pareggio in rimonta per 2-2, anche se il tecnico salentino resta critico nei confronti dei propri giocatori: ...

