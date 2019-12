Quanto costa mangiare al ristorante dello chef Enrico Bartolini?

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019) La firma è inconfondibile, una granitica certezza: a realizzare i piatti per la tradizionale cena di gala nelle sontuose sale della Società del Giardino, in occasione dell’attesissima Prima della Teatro alla Scala di oggi sarà un mostro sacro, lo, fresco della terza stella Michelin al timone delinterno al Mudec. Che con quest’ultimo riconoscimento sale a quota otto: oltre alle due collezionate per ilGlam di Venezia, una per il Casual di Bergamo e per la Locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango, in provincia di Asti, e un’altra per la Trattoria di Castiglione della Pescaia. L’ispirazione per la blasonata cena? L’opera che verrà messa in scena nel più celebre teatro meneghino, la Tosca di Puccini. Un omaggio alla Toscana, terra natale del compositore, originario di Lucca, affidato alle sapienti mani di, nato a Castelmartini, in ...

