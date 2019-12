Manovra | in Aula al Senato solo giovedì 12 | mai così tardi Tempi stretti per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Promettiamo: l’anno prossimo faremo meglio. Arriveremo con grande anticipo“. L’excusatio del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo 14 ore di vertice di maggioranza – e dopo un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella – dice molto. Quest’anno laapproderà per la prima volta all’esame di un’parlamentare (il 12 dicembre. E a quel punto resteranno 19 giorni per evitare l’esercizio provvisorio. Lo scorso anno, nonostante lo scontro con la Commissione Ue sulla possibile procedura di infrazione, la discussione generale sulla legge di Bilancio era iniziata alla Camera già il 5 dicembre e il via libera finale con la fiducia era arrivato il 29 dicembre. Nel 2017 (governo Gentiloni) invece iri avevano votato la finanziaria già il 30 novembre, nel 2016 il primo ...

