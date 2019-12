Legacies 2 si mostra nel promo del finale di metà stagione tra un Babbo Natale fuori dal

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sembrava che2 avesse preso il via solo poco tempo fa ma, in realtà, lo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals è pronto a tornare in panchina con la messa in onda deldi. Campanellini da suonare, slitte, mostri e unsui generis attendono Hope e i suoi che si avviano verso la chiusura di questo 2019 con buona pace dei fan che dovranno attendere fino al prossimo anno per capire cosa succederà ai protagonisti della serie soprattutto dopo gli ultimi colpi di scena che hanno permesso ad Hope di tornare nella scuola ma hanno messo in fuga Landon ancora indeciso sul da farsi quando si tratta di questioni sentimentali. ATTENZIONE SPOILER! Josie e Landon si sono rivolti al "Preside Vardemus" per trovare un modo per distruggere il portale Malivore senza grandi sacrifici e sembra che l'unica opzione possibile sia proprio creare una copia ...