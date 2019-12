DAZN trasmetterà la Copa del Rey in cinque Paesi

calcioefinanza

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La piattaforma di sport in streamingha annunciato oggi di aver siglato un accordo per la trasmissione delle gare della principale coppa nazionale spagnola: laDel Rey. Gli incontri della competizione andranno in onda tramite il servizio in Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone. L’accordo triennale copre le stagioni dal 2019/20 al 2021/22, … L'articololadel Rey in

CalcioFinanza : #DAZN trasmetterà la #CopadelRey in cinque Paesi -