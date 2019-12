Atalanta | De Roon in vista dello Shakhtar | «Vogliamo entrare nella storia»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Deha parlato della prossima sfida dell’in campionato ma soprattutto di quella successiva con loMarten De, prima dell’incontro coi tifosi dell’a Oriocenter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime sfide, come raccolto da TuttoMercatoWeb: «? C’è solo un obiettivo, dobbiamo vincere per rimanere in Europa, se avremo fortuna anche in Champions. Dobbiamo giocare alla grande come contro la Dinamo.». E sul campionato: «Ho visto il Verona giocare contro la Roma, corrono molto e giocano simile a noi. Tutte le partite sono molto dure, dobbiamo vincere per rimanere su». Leggi su Calcionews24.com

