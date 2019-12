Torino | Lukic punta | Berenguer e Verdi ai lati

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019)ha giocato come primain Genoa-. I granata si sono schierato con un 3241 in fase di possesso Senza Belotti e con Zaza in panchina, Mazzarri ha schierato ila Marassi con una formazione atipica. In teoria c’era un attacco leggero conin avanti. In pratica, è statoad agire come prima. Si vede con chiarezza nella slide sopra. Il serbo è al centro dell’attacco, cona sinistra ea destra. Ilsi è quindi schierato con una sorta di 3421. Va detto che, nonostante un buon pressing, la produzione offensiva dei granata è stata parecchio inefficace, col gol arrivato solo tramite piazzato. Leggi su Calcionews24.com

