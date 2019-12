Percepiva reddito di cittadinanza ma spacciava droga | arrestato

Presi 8 pusher rom che Percepivano il reddito di cittadinanza : Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico e lo spaccio di droga nel popolare quartiere Ciampa di Cavallo a Lamezia Terme. Sono state arrestate 19 persone rom, tre delle quali minorenni, e otto di loro percepivano il reddito di cittadinanza. La scoperta è avvenuta grazie all’operazione denominata Scacco alla regina. Come riporta Il Tempo, l’irruzione dei finanzieri è scatta all’alba di ieri quando sono entrati in azione oltre 100 militari ...

Droga a Lamezia Terme - arrestati 19 rom : 8 Percepivano il reddito : Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico e lo spaccio di Droga nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lamezia Terme. Con un'operazione chiamata "Scacco alla regina", i finanzieri hanno arrestato 19 persone rom, tre dei quali minorenni. In otto percepivano il reddito di cittadinanza. Le misure cautelari sono state disposte, rispettivamente, dal gip presso il Tribunale di Lamezia Terme e da quello presso il Tribunale per i minorenni di ...

Il pusher finito in manette? Percepiva il reddito di cittadinanza : Maria Girardi Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri di Siracusa hanno rinvenuto 327 dosi di cocaina per un totale di 120 grammi I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno recentemente concluso un'indagine in materia di sostanze stupefacenti che ha condotto all'arresto di un pusher e al sequestro di 327 dosi di cocaina in una proprietà privata nel Comune di Floridia. L'attività è nata dalle ...

Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero : denunciati : Giorgia Baroncini Fino ad oggi i finanzieri di Como hanno scoperto 39 lavoratori in nero con il reddito minimo. L'ultimo scoperto mentre lavorava al mercato di Erba Sono 39 i lavoratori in nero scoperti fino ad oggi dalla Guardia di finanza di Erba (Como). Gli uomini Percepivano il reddito di cittadinanza e nel contempo lavoravano in diversi esercizi commerciali: lavori che sono costati cari dato che tutti i furbetti sono stati ...

Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga : Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga incassando importanti proventi. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Siracusa un altro furbetto che approfittava del contributo del reddito per dedicarsi poi ad altre attività. L’uomo, N.P. di 41 anni, è stato fermato dai finanzieri durante un posto di controllo a Floridia, in provincia di Siracusa, a bordo della sua prestigiosa auto. Durante i controlli è ...

Siracusa : Percepiva il reddito di cittadinanza ma girava in Porsche e vendeva 327 dosi di cocaina : Paolo Nastasi, 41 anni, della provincia di Siracusa, è stato arrestato per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. Come se non bastasse l'uomo, che percepiva il reddito di cittadinanza, circolava a bordo di una Porsche Macan.Continua a leggere

Salerno - fermati 12 contrabbandieri : in cinque si erano dichiarati nullatenenti e Percepivano il reddito di cittadinanza : Ufficialmente nullatenenti e percettori del reddito di cittadinanza. In realtà, contrabbandieri. Così, cinque uomini – tutti tra i 50 e i 60 anni – sono stati arrestati dalla Guardia di finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Salerno. L’intera banda, in totale composta da 12 persone, secondo gli inquirenti operava in diversi comuni dell’agro nocerino-sarnese. L’accusa per i dodici – ...