Messiah su Netflix | il trailer svela un’enigmatica figura | leader religioso o ciarlatano?

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sarà un thriller carico di mistero ad aprire il nuovo anno dello streaming. Parliamo del drama in dieci episodi, sudal 1° gennaio 2020. La notizia arriva dalla stessa piattaforma, che toglie il velo dalla serie con un primoin cui si percepisce già la forte ambiguità della storia.è la storia di Eva Geller, agente della CIA incaricata di investigare su un uomo misterioso, capace di conquistarsi un gran seguito in tutto il mondo. Ciò che gli permette di guadagnare la cieca fiducia dei seguaci è la presunta capacità di compiere miracoli, ed Eva deve ripercorrerne i passi per comprenderne l'essenza. Si tratta di un veroo di un? Oppure, peggio ancora, di un truffatore? Le risposte a queste domande sono al cuore di. Ti convertirà?, recita lo slogan della serie. Il misterioso predicatore sembra venuto fuori dal nulla ...

