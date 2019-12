DJI Mavic Mini | il nuovo drone che ti fa venire voglia di avere un drone

gqitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Quando Frank Wang ebbe l’idea di fondare DJI, aveva in mente di realizzare l’idea più innovativa del mercato. Parlando di droni, dieci anni fa, il prodotto destinato a sconquassare le critiche e i pregiudizi era un quadricottero compatto, leggero, che facesse delle belle foto e che potesse essere utilizzato facilmente un po’ da tutti. Insomma, in poche parole, il, l'ultima evoluzione delsecondo la casa cinese, che è destinato a scrivere un pezzetto di storia della tecnologia: perché è il primoche ti faràdiun. DJItomgo.tangDJI, più comodo di così non si può Finora i droni a livello amatoriale erano degli oggetti ingombranti, rumorosi e che avevano l'autonomia di un gatto in tangenziale. Il, invece, non solo è grande come una bottiglietta d'acqua, ma ha una batteria in grado di durare 30 ...

