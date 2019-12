Conte vede Trump | in arrivo la resa dei conti

Ex Ilva - il piano Conte prevede scudo - Cig e spa pubbliche. Il nodo esuberi : Per alcune controllate ipotesi di ingresso nel capitale e progetti sul territorio. Profumo: Cdp non può intervenire, statuto chiaro

Ex Ilva - Conte vede Mittal venerdì Incentivi per evitare la lite giudiziaria : L’irritazione del gruppo verso l’ad Morselli. L’appello del premier alle società partecipate per investire nel «cantiere Taranto». L’incontro tra premier, Tesoro e Cassa depositi e prestiti

Ex Ilva : Conte vede Mittal venerdi’ alle 18.30 : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontreranno i vertici di AncelorMittal venerdì alle 18.30.L'articolo Ex Ilva: Conte vede Mittal venerdi’ alle 18.30 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte vede Barnier - poi primo ministro tunisino e sindacati penitenziaria : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il capo negoziatore Ue per la Brexit, M. Michel Barnier. A seguire, alle 18.15, Conte incontrerà il primo ministro tunisino Y?ssef Chahed, latore di un messaggio del neo Presidente della Repubblica Said. Temi bilaterali e regionali, tra i quali Libia, al centro del lungo colloquio richiesto dall’interlocutore ...

Conte vede Merkel : “Su migranti serve gestione europea” : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “C’è un impegno congiunto” nel trovare “soluzioni per rendere più efficiente la nostra azione e cogliere le sfide che ci attendono”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, dopo l’incontro a Villa Doria Pamphilj a Roma. “I nostri rapporti bilaterali”, definiti da Conte ...

Conte vede la Cancelliera Merkel : «Serve gestione europea dei migranti» Video : Il premier italiano incontra la Cancelliera a Roma: impegno comune per migranti, crescita, occupazione. Sul tavolo anche l’Ilva

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Conte vede la Cancelliera Merkel : «Serve gestione europea dei migranti» : Il premier italiano incontra la Cancelliera a Roma: impegno comune per migranti, crescita, occupazione. Sul tavolo anche l’Ilva

Ilva - Conte vede ArcelorMittal : sul tavolo scudo penale e contratto da rinegoziare : A palazzo Chigi garantiscono che questa mattina, al tavolo con ArcelorMittal, Giuseppe Conte non avrà un approccio tenero. Anzi. A riprova, in serata, filtra dalle stanze del governo un...

