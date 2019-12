Desailly | “Razzismo? Si fermi il calcio Col business a rischio | correranno ai ripari”

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Repubblica intervista Marcel, campione del mondo (1998) e d’Europa (2000) con la Francia, tra i cerimonieri del sorteggio per l’Europeo in Romania. Il tema è il razzismo.dichiara subito di condividere l’idea che le squadre abbandonino il campo appena si verificano ululati razzisti. «È un gesto forte, ma dei gesti forti c’è bisogno quando i problemi sono così seri». Sarebbe un’iniziativa che andrebbe a toccare ilavrebbe effetti sul portafogli e sulle coscienze. «Se per un po’ si toglie il, all’occorrenza anche per uno o due mesi, la potenza educativa del messaggio verso i giovani è formidabile. Quanti, tra quelli che fanno il verso della scimmia, sono davvero profondamente razzisti? E quanti, tra i dirigenti che oggi minimizzano il problema, non interverrebbero per sradicarlo, di fronte alla prospettiva di dovere rimborsare il ...

