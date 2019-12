Chiara Biasi | lo scherzo delle Iene e la frase incriminata | «Io per 80 mila euro nemmeno

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019)Una vita raccontata via social h24 non ammette scivoloni. Non perdona l’influencer vegana scoperta in vacanza a mangiare pesce, né la finta tronista con vero fidanzato che l’aspetta a casa, né un compleanno festeggiato tra i reparti dell’ortofrutta. L’ultima a essere finita al centrocritiche dei suoi stessi follower è: influencer, 2,4 milioni di seguaci, 29 anni.è stata (suo malgrado) protagonista di uno degli scherzie, sotto pressione, ha pronunciato l’ormai celebre e chiacchieratissima: «Io per 80mi alzo la mattina e mi pettino». All’influencer era stato fatto credere di essere diventata la protagonista di alcune foto di una (finta) campagna pubblicitaria di un assorbente che la immortalava in pose decisamente poco glamour. ...

