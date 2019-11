Maltempo | livelli del Po in calo da Boretto Parma alla foce

Maltempo - piena del Po : scendono i livelli in Emilia : In calo i livelli del Po nel tratto tra Piacenza e Cremona, dove gia’ da ieri sera sono rientrati nel livello 1 di criticita’ (ordinaria, colore giallo): lo rende noto Aipo, la societa’ che si occupa del monitoraggio del fiume 24 ore su 24. A Casalmaggiore il livello del fiume e’ attualmente ancora sopra la soglia 3 di criticita’ (elevata, colore rosso), ma si stima una decrescita al livello 2 (criticita’ ...

Maltempo - il Ticino sempre a livelli critici : allagate le golene del Po : Fiume Ticino sempre su livelli critici a Pavia, dove è esondato nella località di Borgo Ticino, mentre la piena del Po sta transitando ora nel Pavese ed è attesa nelle prossime ore nel Lodigiano, nel Cremonese e nel Mantovano, zone dove si verificano i primi allagamenti delle aree golenali. Lo segnala l’ultimo report della Sala operativa della Protezione civile della Lombardia. Per quanto riguarda il Ticino i livelli sono ancora in ...

Maltempo - Piena del Po : “Previsto incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano” : Massima allerta su tutta l’asta del Po in Emilia Romagna, dal Pavese fino al delta del fiume: a Ponte Becca (Pavia) il fiume ha raggiunto i 5 metri e 90, 40 centimetri sopra la terza soglia di attenzione (a 5 metri e 50). A Piacenza il fiume ha toccato invece i 7 metri e 62 cm, 60 cm circa sopra la soglia 3 di attenzione (a 7 metri). Le golene aperte del fiume, ha spiegato AIPo, vengono allagate, non ancora le golene chiuse (con argine ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : livelli di fiumi e maree in aumento : Il fronte principale di Maltempo interesserà la regione in serata, spostandosi da ovest ad est, con un’accelerazione delle correnti meridionali, che ruoteranno da sud-est a sud-ovest. Dalla mezzanotte alle 18 di sabato non ci saranno perturbazioni, ma nella notte tra sabato e domenica arrivera’ probabilmente un altro fronte Mediterraneo. E’ il Bollettino della Protezione civile Fvg emesso alle 18 secondo il quale fino a ...

Maltempo Liguria : superati livelli di piena straordinaria - corsi d’acqua osservati speciali [DATI] : “Il Petronio ha superato la soglia di piena straordinaria all’idrometro di Sestri Levante – Sara, esondando nella parte terminale. Attualmente, il livello sul bacino del Petronio è in discesa. Anche nella zona di testata del Vara, le stazioni idrometriche di Nasceto e Brugnato hanno superato il livello di piena straordinaria e risultano ancora in crescita. Nel tratto di valle è quindi atteso il passaggio della piena nel corso ...

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Ondata di Maltempo tra Piemonte e Lombardia : fiumi ai livelli di guardia e allagamenti : Il maltempo sta colpendo con intensità in queste ore il Nord italia. In Piemonte, nelle ultime 12 ore Arpa ha registrato fino a 110 mm di pioggia nel Verbano, 90 mm nell’alto Vercellese e valori tra 40 mm e 60 mm nelle altre zone lungo l’arco alpino. Hanno raggiunto valori significativi, prossimi ai livelli di guardia, i corsi d’acqua nella zona al confine con la Liguria e, in particolare, i due rami della Bormida. livelli di ...

Maltempo Liguria : sfollati a Pigna e innalzamenti dei livelli idrometrici : A seguito delle precipitazioni, in alcune zone della Liguria si sono verificati innalzamenti dei livelli idrometrici, che tuttavia restano ampiamente sotto le soglie di guardia: lo rileva l’Arpal, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente sulla base delle indicazioni del Centro funzionale meteo-idrologico. “Nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni di intensità fino a molto forte localmente nel Ponente ...