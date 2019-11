Domenica Live | la D' Urso e una busta piena di prove Indiscrezione da

Domenica Live : Moreno Merlo e le Due Henger Protagoniste! : Barbara D’Urso annuncia una calda Domenica Live. Vedremo la replica di Moreno Merlo a Paola Caruso e lo scontro finale tra Eva Henger e la figlia. Ecco cosa ci attende la diretta Domenicale di Barbara D’Urso! Barbara D’Urso ha finalmente annunciato gli ospiti che Domenica pomeriggio ci terranno compagnia. Dalle anticipazioni possiamo essere certi che sarà una puntata veramente molto interessante. Barbarella infatti tratterà due argomenti ...

Paola Caruso - l'ex Moreno Merlo risponde alle accuse : «Interpretazione da Oscar». E porta le prove a Domenica Live : Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, sarà ospite di Domenica Live. Lo anticipa Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Il giovane risponderà alle...

Domenica Live anticipazioni - 1 dicembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live puntata 1 dicembre Barbara d’Urso, come ormai di consueto, nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 rivela in anteprima, soltanto per i suoi fedeli telespettatori, tutte le anticipazioni di Domenica Live. Nella puntata del primo dicembre in studio si tornerà a parlare della coppia, ormai scoppiata, formata da Paola Caruso e Moreno Merlo. Questa volta in studio ci ...

Domenica Live Roberto Brunetti er patata ora voglio riparire : L’attore Roberto Brunetti, in arte er patata racconta la sua storia a “Domenica Live”: «Nel 2009 sono stato assolto, poi aperto ho una pescheria, non si lavorava, la crisi, la depressione, mi sono rotto un braccio, ho dovuto chiudere la pescheria». Brunetti era il compagno di Monica Scattini. «Ci siamo lasciati dopo 17 anni. Ho saputo che non stava tanto bene, ma non mi parlava molto, era arrabbiata. Poi da un amico comune, il giorno che è ...

Paola Caruso a Domenica Live ecco cosa è successo con Moreno Merlo : A “Domenica Live” Paola Caruso parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo, dice, «per motivi gravissimi»«Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un padre per mio figlio. Sono fragile in ...

Domenica Live - dopo l'attacco di Sgarbi Vladimir torna da Barbara : 'Dovevi difendermi' : "Di sicuro, fino a quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c'è anche lui": Vladimir Luxuria ha accettato di tornare in un programma di Barbara D'urso dopo il violentissimo e immotivato attacco subito da parte del critico televisivo nella puntata di Live non è la D'Urso dello scorso 18 novembre. E l'ha fatto per un confronto diretto e schietto, senza peli sulla lingua come ha precisato lei, con ...

Domenica Live - Luxuria su Sgarbi : “Mi ha fatto molto male”. E alla D’Urso : “Mi sarei aspettata da te una reazione più dura”. Intanto Feltri : “Vladimir frigna” : “Avrei dovuto fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di tornare facendo un balletto. Sono voluta venire qui per chiarire e dire la mia su tutto quello che è successo lunedì sera. Vorrei dire una cosa: non mi sarei aspettata una reazione del genere da Vittorio Sgarbi. Io lo conosco da una vita, ci ho lavorato. Ho conosciuto la madre, il padre, la sorella Elisabetta. Rimasi meravigliata, in quella puntata, in cui, fuori da ...

Barbara D'Urso vola con Domenica Live : risultato clamoroso - brindisi a Mediaset e Fialdini senza fiato : Quasi 2,7 milioni di telespettatori ed uno share che sfiora il 16%. Il miracolo di Cologno Monzese, ancora una volta, è firmato Barbara d’Urso. La conduttrice con la sua Domenica Live vola in alto. I suoi ascolti mettono in ginocchio Francesca Fialdini, che su Rai1 contemporaneamente conduce una str

Ascolti Domenica In - Domenica Live - Ruota Libera : d’Urso batte Fialdini : Domenica In, Ascolti di ieri: Mara Venier domina ancora contro le soap di Canale 5 È andata in onda ieri pomeriggio una nuova puntata di Domenica In. Per il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli Ascolti: 3.261.000 telespettatori e il 18.62% di share nella prima parte e 2.864.000 telespettatori e il 17.14% di share nella seconda. Ancora ottimi risultati, dunque, per Zia Mara, in una puntata in cui è ...

Roberto Brunetti - Er Patata a Domenica Live : "Sono uscito dal carcere dopo l'arresto per droga. Basta brutte compagnie : voglio ripartire" : “Sono uscito dal carcere. Ora voglio ripartire”. A parlare è Roberto Brunetti, attore conosciuto ai più con il nome d’arte “Er Patata”. Ospite di Barbara D’Urso durante la trasmissione Domenica Live, l’artista ha parlato dell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti che lo aveva coinvolto qualche anno fa.“Mi hanno trovato con un po’ di erba. Sai quella disperazione ...

Vladimir Luxuria a Domenica Live contro Barbara D'Urso : "Sono delusa - mi aspettavo una reazione da parte tua" : Luxuria parla dello scontro con Vittorio Sgarbi e critica il comportamento assunto dalla conduttrice.

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live : 'Moreno mi registrava di nascosto’ : Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Paola Caruso, tra le lacrime, conferma che la storia d’amore tra lei e Moreno Merlo è finita. Paola è molto provata per il tragico epilogo di una storia che lei credeva potesse essere quella perfetta. La showgirl confessa che la crisi con Moreno sia nata dopo la puntata di Domenica Live nella quale furono ospiti. Paola racconta come il ragazzo si sia presentato nella casa in cui convivevano, non contento del ...

Vladimir Luxuria - furia a Domenica Live. Poi il gesto di Barbara D’Urso - e le lacrime inarrestabili : Vladimir Luxuria ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso parla dello scontro avuto la scorsa settimana a “Live – Non è la D’Urso” con Vittorio Sgarbi. “Non mi aspettavo quello che è accaduto con lui” ha esordito la ex politica che ha avuto modo di lavorare personalmente con il critico d’arte. “Ci ho lavorato, ho conosciuto la mamma, grandissima donna, ho conosciuto il padre, conosco la sorella, Elisabetta Sgarbi, persona straordinaria, ho ...

“L’ho denunciato - ecco cosa faceva”. Paola Caruso contro l’ex Moreno : lo sfogo a Domenica Live : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormorava già da alcuni mesi. I primi indizi erano arrivati direttamente dai social network, quando entrambi si sono ...