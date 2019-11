Brescia | uccide la compagna e si toglie la vita | in chat avrebbe anticipato il suo intento

Brescia - uccide compagna a bastonate e si impicca/ Omicidio-suicidio - "l'ammazzerò…" : Omicidio-suicidio a Brescia: marocchino uccide compagna italiana a bastonate e si impicca in un parco, la scoperta dei due cadaveri.

Brescia : ha tentato di uccidere moglie e figlia ma sconta i domiciliari al piano di sotto : Una notizia che sa di agghiacciante già visto, di sciagura annunciata, di dolorosi ricordi: nel luglio di quest'anno Giuseppe Vitali ha preso un martello, e mentre sua moglie Denise dormiva tranquilla nel letto accanto a lui, l'ha aggredita; sentendo le urla della madre, era accorsa la figlia Giulia, ma il Vitali, in preda ad un furioso raptus, ha aggredito anche lei. Le due donne sono riuscite a fuggire, e la giovane figlia, mentre scendeva le ...

Pensionato uccide la moglie e tenta il suicido a Brescia : Prima l'ha tramortita con un colpo di mattarello alla testa e poi l'ha colpita alla gola con un coltellaccio da cucina. Cosi Antonio Gozzini, 79 anni, Pensionato, ex assistente tecnico scolastico, ha ucciso la moglie Cristina Maiolini, insegnante di lettere di 63 anni. Poi, forse in preda allo sconforto, l'uomo ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. A salvarlo l'arrivo di un amico a cui aveva telefonato dopo il delitto per ...

Brescia - uccide la moglie e tenta il suicidio : I due avevano entrambi 70 anni e pare che da tempo soffrissero di depressione. L'uomo è in gravi condizioni