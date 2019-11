Leo Neves | muore d’infarto appena finito di cavalcare un’onda Poco prima aveva scritto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019)diun’onda quando è morto per un infarto. Non sono serviti i tentativi di rianimarlo: il surfista brasiliano Leose n’è andato praticando lo sport nel quale era campione. L’incidente è accaduto nella spiaggia di Itauna a Rio De Janeiro durante una gara nota come Triple Crown.è mortodi raggiungere il vicino ospedale di Bacaxa. “Il mare è inquietante. Riesci a immaginare un mare oscuro? Quello … sembra persino una lavatrice. Ti senti senza fiato”, queste le parole dette in un video pubblicato su Instagram dal surfistadelle semifinali. L'articolo Leod’infartodiun’onda.: “Il mare è inquietante” proviene da Il Fatto Quotidiano.

