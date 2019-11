Fioretta Mari | A 18 anni un prete tentò di violentarmi Era conosciuto | amico di

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) All’età di nove e diciottoha subito degli abusi, e non è stato facile per lei riprendersi da quegli episodi. L’attrice, 77, nota per il suo ruolo di insegnante di dizione nella scuola di “Amici”, ha rivelato, nel corso del programma “Storie Italiane”, di essere stata vittima di violenze, l’ultima delle quali ad opera di un sacerdote. “Era unimportante, non ti dico la città. Eradi tutti i pezzi grossi. Io avevo 18. Allora si diventava maggiorenne a 21. Eradi famiglia. Io cantavo in chiesa. Lui non si era mai comportato male. Quel giorno sono andata da lui a parlare dell’Avea che avrei dovuto cantare. Mi è saltato addosso”, ha raccontato.L’attrice sottolinea la sorpresa e lo spavento di quel momento: “Io dicevo: ...

