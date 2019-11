Amante incinta uccisa | il papà del killer | A volte le donne mandano gli uomini

Uccide l’Amante incinta. Il padre lo difende : “Le donne vogliono la parità” : Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa a coltellate il 22 novembre. Poche ore dopo i carabinieri hanno fermato l’assassino: Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione. L’imprenditore ha ucciso l’amante, che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate e Partinico, lungo la statale ...

