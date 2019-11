Maltempo Piemonte | nuove piogge e allerta gialla

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Maltempo - la situazione viabilità tra Liguria - Piemonte e Lombardia : alcune strade riaperte : In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve subito un piano investimenti” : “Un grande piano di investimenti sul dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio” da realizzare nel più breve tempo possibile. Lo chiedono, in una nota, la Cgil Piemonte e la Cgil Liguria, che chiedono di “usare le competenze scientifiche universitarie che abbiamo, usare bene i fondi gia’ disponibili e non utilizzati efficacemente per il rimpallo sulle competenze e l’impossibilita’ di ...

Maltempo - domani summit Liguria-Piemonte : 17.00 "Negli ultimi 2 giorni precipitazioni che non si vedevano da anni. Domenica in provincia di Alessandria il Bormida è cresciuto di 20 cm in più rispetto a un mese fa quando c'è stata alluvione". Così il presidente del Piemonte Cirio, che annuncia per domani una conferenza stampa congiunta con l'omologo ligure Toti. "Chiederemo un piano straordinario per il dissesto idrogeologico delle 2 Regioni", anticipa."Non si può continuare a tenere ...

Maltempo : il Piemonte chiede un nuovo stato di emergenza : La Regione Piemonte ha chiesto un nuovo stato di emergenza per la regione che è stata colpita nel fine settimane da una violenta ondata di Maltempo. Ancora oggi sono quasi 400 le persone isolate e 570 dei 620 evacuati non possono ancora tornare a casa. Stanziati per gli interventi più urgenti tre milioni di euro di fondi regionali. La richiesta di stato di emergenza è stata inviata ieri a Roma, in attesa che in giornata si abbia una prima stima ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve un piano sul dissesto idrogeologico” : “Chiederemo al governo un piano straordinario sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci affinché possano agire senza rischiare una denuncia”. Così i governatori di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, che annunciano in una nota iniziative congiunte da attivare dopo il Maltempo che ha colpito le due Regioni. “Piemonte e Liguria hanno molte analogie, sono territori fragili. Bisogna agire sulla ...

Maltempo Piemonte : almeno 130 strade chiuse - 570 sfollati e 395 isolati : “In Piemonte ci sono almeno 130 strade chiuse, oltre 570 gli sfollati (sino a qualche ora fa erano 620) e altre 395 persone isolate, che nel momento di crisi più forte avevano toccato quota 560. Purtroppo abbiamo ancora una vittima, che si unisce alle due di un mese fa. Mentre possiamo dire che sta finendo l’emergenza per quanto riguarda i bacini idrogeologici, continua quella dei movimenti franosi che sono ancora in atto”: lo ha reso noto ...

Maltempo Piemonte : oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca : fino a 2 metri e 10 centimetri di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte in quasi 4 giorni di Maltempol e nevicate in alta montagna sono state particolarmente abbondanti: in alcune zone – sono i dati del bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – lo spessore ha raggiunto i 160-210 centimetri oltre i 2.300-2.400 metri di altitudine. In tutti i settori alpini del Piemonte si misurano 70 cm di ...

Maltempo - Anas : Situazione in evoluzione in Liguria - Piemonte e Lombardia : E’ in attenuazione la violenta ondata di Maltempo che ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzi Anas sono sul posto ...

Maltempo - Fornaro : “Estendere l’emergenza a Liguria e Piemonte” : “E’ assolutamente necessario estendere agli eventi di questi giorni, con una nuova perimetrazione, lo stato di emergenza gia’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri per la Liguria e per la provincia di Alessandria. Le strade provinciali e comunali danneggiate sono centinaia, con frane che stanno ancora isolando comuni e frazioni e rendono difficili i trasferimenti in auto per chi lavora o studia a migliaia di cittadini. Passata ...

Maltempo Piemonte - Cirio : “È un bollettino di guerra - chiederemo lo stato di calamità” : “chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza. Abbiamo una regione completamente bloccata, con almeno 130 strade chiuse e oltre 550 sfollati. Abbiamo altre 600 persone in zone isolate soprattutto nella zona del Bormida. Abbiamo registrato purtroppo ancora una vittima che si unisce alle altre due che abbiamo avuto un mese fa nel corso dell’alluvione nell’Alessandrino, e stiamo attendendo che si esaurisca la piena del ...

Maltempo Piemonte - migliora la situazione a Torino : resta alta l’attenzione sul Po : Il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale del Piemonte alle 13 di oggi “indica un progressivo decrescere dell’allerta per molte aree della Città metropolitana, in concomitanza con il progressivo esaurimento delle piogge”. Lo sottolinea in una nota la Città metropolitana di Torino, spiegando che restano in allerta arancione per le valanghe le Valli Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone, alta val Susa, Chisone, ...

Maltempo Piemonte : a Moncalieri calano Chisola e Sangone - ma il Po resta alto : “Il Chisola continua a scendere e finalmente è tornato sotto il livello di pericolo, cosi come il Sangone che già nella notte era ampiamente dentro il suo alveo. Rimane alto, invece, il fiume Po, stabile intorno ai 7 metri“: lo spiega in un post su Facebook il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, facendo il punto sulla situazione Maltempo. “Rimaniamo comunque in allerta, operativi 24 ore su 24, fino alla conclusione dei ...

Maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...