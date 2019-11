Borussia Dortmund | Reus è una furia dopo il pari con il Paderborn | “è stata assolutamente

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019) Il giocatore tedesco ha commentato con rabbia il 3-3 con l’ultima in classifica, un risultato maturato in rimontalo 0-3 degli ospiti Una, che nemmeno il gol del 3-3 è riuscito a placare. Marconon ha nascosto la sua rabbiail pareggio interno delcontro il, ultimo in Bundesliga e trovatosi in vantaggio per 0-3 al Signal Iduna Park. Lapresse Una partita stregata per i gialloneri, raddrizzata solo nel recupero dal giocatore tedesco, che nel post gara non ha usato termini concilianti nei confronti della squadra: “non possiamo mai più giocare così. Non sappiamo cosa sia successo. Ci vergogniamo, non dobbiamo mai più fare una prestazione del genere. Èuna merda. Favre ci mette sempre nelle condizioni di fare bene. Siamo noi che siamo responsabili di quello che succede in campo e non bisogna parlare ...

