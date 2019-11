La versione di Borghi | Conte sapeva del nostro No al Mes | così ci supplicò di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) “Il premier ci supplicò di modificare la risoluzione parlamentare che avevamo preparato: disse che era troppo dura e impediva, per come era scritta, di negoziare all’Eurosummit condizioni non penalizzanti per l’Italia”. È l’accusa che il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudioconsegna all’HuffPost riguardo ai delicati giorni tra giugno e luglio scorsi del Governo gialloverde, stritolato tra le trattative con la Commissione Europea su una procedura di infrazione da evitare e le partite in corso sulla riforma del Fondo Salva-Stati e sulle nomine Ue. Ed è la prova - secondo la Lega - che il premierbene quale fosse l’orientamento del Carroccio sul testo che si andava delineando: doveva essere bocciato, attraverso una formale opposizione nelle sedi preposte. Un orientamento formalizzato, ...

