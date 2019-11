Venezia | acqua ha raggiunto picco di 150 centimetri | livelli in calo

Nuova allerta a Venezia : picco acqua alta raggiunge 150 cm poi cala : AGGIORNAMENTO 14.30 - Il picco dell' acqua alta a Venezia ha raggiunto 150 centimetri a Punta della Salute e ora il livello sta cala ndo. Verrebbe così scongiurato il picco previsto di 160 centimetri. Secondo il Centro Maree del Comune qualche minuto dopo le 12.30 l' acqua ha raggiunto il livello di 155 centimetri in mare poi per poi iniziare a scendere. Nuova allerta a Venezia : confermato picco di acqua alta da 155-160 centimetriConfermate le ...

Venezia - Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta : Sta spopolando in rete un video che ritrae un uomo, vestito da Babbo Natale , alle prese con un selfie con i piedi a mollo nell’acqua alta : un passo di troppo e Finisce nel canale . A ben vedere tutta la scena potrebbe essere stata costruita ad arte, una gag da diffondere sui social L'articolo Venezia , Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acqua alta a Venezia - è record : marea a 150 cm in città - 3° superamento in 6 giorni : L’Acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%. Il terzo superamento dei ...