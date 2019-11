C’eravamo tanto amati…Di Maio durissimo su Salvini “Difende i Benetton e Arcelor non gli

Fonte : baritalianews

(Di sabato 16 novembre 2019) Diper la prima volta dopo la fine del governo gialloverde attacca duramente il suo prima alleato ora rivale Matteo. Il capo politico dei grillini non ha sicuramente parole dolci nei confronti del leader della Lega durante la trasmissione “Accordi&Disaccordi” trasmessa ieri sul canale Nove. Disull’etichetta data dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio di “ca**aro verde” ha detto sostanzialmente di essere d’accordo: “Una definizione che in questo momento storico è utile per descrivere il leader della Lega”. L’attacco Dia Matteonon termina con il definire il leader della Lega “ca**ro verde” ma continua dicendo che l’ex ministro degli Interni non difende gli italiani ma, ex proprietario dell’Ilva e iconcessionari di Autostrade S.p.A. Il leader del M5S ha parlato anche del nuovo governo e ha detto che all’inizio ...

Resilienza17 : RT @LucaRossi369: 'Una volta, quando io ero un uomo e lei era una donna, l’Amore crebbe così tanto che non c’era più lei né io. Ricordo vag… - rodens_ : Ma Alberto non c’è lo eravamo subito già tanto ad Amici VIP ora anche qui? Vi prego non ne posso più #amici19 - marisams_mz : RT @LucaRossi369: 'Una volta, quando io ero un uomo e lei era una donna, l’Amore crebbe così tanto che non c’era più lei né io. Ricordo vag… -