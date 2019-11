5 punti per un’ostetricia appropriata | sicura e rispettosa delle donne

LIVE Khimki-Olimpia Milano 22-25 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : attacchi in evidenza nel primo quarto - già 9 punti per Shved - ma guidano i meneghini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-27 Primi due punti della partita di Aaron White. Finisce qua il primo quarto, Milano avanti di tre. 22-25 Kramer, però, risponde, a sua volta, con un canestro da fuori. 19-25 Stavolta è Nedovic a segnare dall’arco, su assist di Roll. 19-22 Due punti per Jerebko su assist di Evans. 17-22 Tripla a bersaglio per Roll, la seconda della sua partita. 17-19 2/2 anche per Kramer. 15-19 2/2 ai ...

“L’anteprima Black” arriva da Expert - dal 18 al 27 novembre in alcuni punti vendita : Expert sta per lanciare il volantino “L'anteprima Black“, valido dal 18 al 27 novembre nei punti vendita Family Megastore - Parente in Campania. L'articolo “L’anteprima Black” arriva da Expert, dal 18 al 27 novembre in alcuni punti vendita proviene da TuttoAndroid.

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una stagione difficile - puntiamo al podio per chiudere al meglio l’anno” : La stagione 2019 del Mondiale di MotoGP volge al termine. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) andrà in scena l’ultimo round dell’anno (15-17 novembre) e Valentino Rossi vorrebbe chiudere in modo positivo un campionato da dimenticare per i riscontri ottenuti. Il settimo posto nella classifica generale della classe regina, a 229 punti dal campione del mondo Marc Marquez, parla chiaro rispetto a quanto è ...

La cacciata di Morales e il perché della crisi in Bolivia in quattro punti (e un paradosso) : Il presidente della Bolivia Evo Morales è stato costretto a dimettersi e a chiedere rifugio politico in Messico. In molti...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - Padova e Piacenza ad un passo dai tre punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 19:24 SORA-Padova 15-25: prestazione impressionante per Trvica ed Hernandez, Padova raggiunge la sua seconda vittoria in Campionato. 19:23 LATINA-MONZA 11-17: la formazione di Fabio Soli prende le distanze. 19:22 SORA-Padova 16-21: adesso un recupero dei padroni di casa sembra veramente impensabile. 19:21 RAVENNA-Modena 16-25: una splendida ...

Il Napoli : “Sfuggono i tre punti attesi e bramati per risalire la corrente” : Il Napoli pubblica sul suo sito ufficiale il commento alla partita appena conclusa al San Paolo. Napoli-Genoa finisce a reti inviolate sul punteggio di 0-0. Questo il commento della società. Finisce 0-0 al San Paolo. Il Napoli non riesce a piegare la resistenza del Genoa e non trova il gol nonostante la pressione costante. Sfuggono i tre punti attesi e bramati per risalire la corrente. Gli azzurri sfiorano la rete in varie occasioni, soprattutto ...

NextGen 2019 - la nuova classifica di Jannik Sinner : l’azzurro è in semifinale ma non ci sono punti per il ranking ATP! : Jannik Sinner sta incantando all’Allianz Cloud di Milano dove si stanno disputando le Next Gen ATP Finals, l’azzurro ha demolito lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nei primi due incontri giocati sul cemento indoor meneghino ed è così riuscito a qualificarsi alle semifinali del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’altoatesino occupa attualmente la 95esima posizione del ...

Scherma - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Bonn - in scena i fiorettisti. In palio punti olimpici : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, sarà Bonn (Germania) a ospitare un appuntamento fondamentale che metterà in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica andrà in scena uno degli appuntamenti storici del circuito, il Leone di Bonn vedrà in pedana ben 260 atleti tra cui 12 azzurri selezionati dal CT Andrea Cipressa. Alessio Foconi, Daniele ...

Seggiolini antiabbandono per bimbi da oggi obbligatori : multe fino a 326 euro e taglio di 5 punti della patente : Stop alla tragediee: scatta oggi, 7 novembre 2019, l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini per bambini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è...

Idee per trasformare i rifiuti da costo a risorsa. Appunti per il sud : Tra tutte le difficoltà di fare impresa in Italia ce n'è una fino a ora sottovalutata che però comporta costi importanti per l'industria manifatturiera e crea uno svantaggio di competitività in tutto il paese: la gestione inefficiente dei rifiuti. La mancanza di impianti adeguati a chiudere il ciclo

Due punti deboli per OnePlus 6 sulla batteria post aggiornamento OxygenOS 9.0.9 : Bisogna analizzare più da vicino, ad aprile, la situazione che si è venuta a configurare per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 6 qui in Italia. A distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato, per scheda tecnica lo smartphone Android è ancora uno dei migliori in circolazione, e questo la dice lunga sull'ottimo lavoro che è stato portato avanti dal team. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da evidenziare allo stato attuale, non ...

Champions - la Juve di Sarri vede il primo traguardo : ???????tre punti per chiudere i giochi : Stasera a Mosca i bianconeri possono centrare gli ottavi con due turni d’anticipo. Contro la Lokomotiv Higuain farà coppia con Ronaldo. De Ligt a casa

LIVE Torun-Dinamo Sassari 52-53 - Champions League basket in DIRETTA : un secondo quarto da 33 punti permette ai polacchi di tornare a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto. I polacchi tornano sotto con 33 punti in 10 minuti, ma Sassari è ancora avanti di uno. 52-53 Ancora Evans e Sassari torna avanti. 52-51 Due punti per Evans. 52-49 Layup di Hornsby. 50-49 Aminu è incontenibile. Prima prende due rimbalzi offensivi, poi segna da sotto dopo una persa di Spissu. 48-49 Bilan corregge il suo stesso errore da sotto. 48-47 Primo vantaggio ...