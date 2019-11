Se il Napoli avesse un Nadal

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) Diffidate di chi guarda Rafae non prova ammirazione solo perché esteticamente discutibile.è lo sport. È il dio dell’agonismo, come lo ha definito ieri Mario Piccirillo.incarna la voglia di vivere ancor prima di vincere. È la nonnina di Harold e Maude, è Maude con quella suo elettrizzante, contagioso approccio alla vita. Rafa, ne siamo certi, è quel che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Uno che sotto 5-1, match-point contro, vede aprirsi uno spiraglio laggiù e lavora – punto dopo punto – affinché quello spiraglio si avvicini. Comincia a scavare. “Se vuoi vincere, devi meritartelo. Io non ti regalo niente”. Per metterla sul becero terreno calcistico, no, Rafanon sarebbe rimasto lì a guardare Ilicic segnare la rete del 2-2 in-Atalanta. Rafaavrebbe catturato il pallone o lo avrebbe scaraventato in tribuna. ...

