Costruttori di dinosauri

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) La Gengu Dinosaurs Science and Technology Company si trova in Cina nella città di Zigong, provincia del Sichuan, celebre per essere il più grande polo produttivo di finti(non abbiamo dati sui produttori di quelli veri, spiacenti) al mondo: qui si realizza il 95% della produzione della Cina continentale e l’85% di quella mondiale, con esportazioni in oltre 100 paesi del mondo. I prodotti realizzati in queste aziende, che creano repliche diesteticamente aderenti agli originali – almeno per quello che ne sappiamo, chiaramente – vengono distribuiti in parchi divertimento, musei e attrazioni di vario tipo. Insomma, se vi è mai capitato di chiedervi da dove arrivassero quegli enormi bestioni e chi li confezionasse, ecco la risposta e alcuni scatti che giungono proprio dalla Cina.diWired.

