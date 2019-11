Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) (di Paolo Costa, Sindaco di2000-2005)“Ignavia”. Questa è l’unica parola che viene in mente guardandotravolta dalle acque. O, ancor meglio, “ignavia politico-amministrativa”. Solo il Mose infatti avrebbe potuto salvareieri: quel Mose pensato per difendere la città da simili catastrofi naturali, quel Mose per cui ad oggi sono stati spesi 6 miliardi di euro. E se i danni della piena di ieri sera sono già stimati intorno ai 2 miliardi di euro, oggi avremmo ammortizzato di ben un terzo la spesa di 35 anni di lungaggini, se solo qualcuno avesse attivato quelle paratoie. La storia racconta infatti di un’assurda gestazione iniziata ai tempi del governo Prodi I, seguita poi con il governo Amato, dopo il quale arrivò il Prodi II costretto dal sindaco Cacciari a fermarsi “per ...

MaurizioSanti13 : @caterinabalivo con rispetto per #venezia e per le persone che hanno perso la vita ma se prendete una foto attuale… - HuffPostItalia : A Venezia il vero nodo è nella catena di comando - mecca_salvatore : RT @ErmannoKilgore: #Venezia @DaniloToninelli toninelli ha fermato per 16 anni i lavori del #Mose è per 28 anni i lavori della #Tav, incred… -