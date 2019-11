Meteo Roma del 12-11-2019 ore 06 | 10

Meteo Roma del 11-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia piogge diffuse tra Emilia Romagna e Liguria asciutto altrove al pomeriggio deboli piogge sulle regioni occidentali asciutto invece ad est in serata pioggia in Liguria neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota alle Centro Italia tempo perturbato al mattino con piogge sparse sui settori tirrenici asciutto altrove al pomeriggio ancora instabile con piogge diffuse su Toscana ...

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Previsioni Meteo Roma : weekend tra schiarite e rovesci ma la prossima settimana pioverà ogni giorno : Previsioni Meteo Roma – Si sono aperti un po’ i cieli, nel corso della mattinata, dopo le nubi e le piogge di ieri, ma già stanno tornando a chiudersi per via di impulsi instabili in arrivo da Sud. Per quanto la circolazione depressionaria atlantica abbia allentato un po’ la presa nelle ultime ore, il contesto continua a rimanere instabile con intersezione, di tanto in tanto, anche sulla verticale Romana, di nuclei instabili ...

Meteo - violenta tromba d'aria a Santa Marinella - Roma : Una tromba d'aria ha colpito, questa mattina, il comune di Santa Marinella, sul litorale laziale a nord di Roma. Come un domino La furia del vento, come mostra il video, ha ribaltato come fosse un domino una lunga fila di imbarcazioni poste in rimessa in una zona del porto. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni ad altre strutture della cittadina.

Previsioni Meteo Roma : è tornata la pioggia e continuerà nelle prossime ore. Tutti i dettagli per il weekend : Previsioni Meteo Roma – Puntualmente è giunto un apprezzabile peggioramento del tempo anche sulla Capitale. Il nuovo affondo depressionario nordatlantico si è spinto con curvatura ciclonica sino al Tirreno centrale apportando l’attivazione di moti ascendenti abbastanza significativa con formazione di nuclei perturbati che dalle prime ore mattutine stanno portando rovesci sulla Capitale, in qualche fase anche abbastanza forti. nelle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per frane e piene dei fiumi : “A partire dalla serata di giovedì 7 novembre l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all’intero territorio regionale nella giornata di venerdì 8 novembre in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo ...

Previsioni Meteo Roma - torna a splendere il sole ma durerà poco : forti piogge tra Venerdì e Sabato : Previsioni Meteo Roma – Già 24 ore di tempo asciutto sulla Capitale e altrettante se ne prospettano, per di più con cieli che si sono completamente rasserenati e sole splendente. Un buon intervallo nei flussi instabili atlantici, dovuto essenzialmente ad un assorbimento temporaneo del vecchio cavo d’onda instabile che ha imperversato per giorni sul Mediterraneo centro-occidentale. Pausa computata e magari la più lunga da diversi ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 8 novembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 8 novembre Tempo instabile nel corso della giornata con temporali intensi al mattino e piogge abbondanti nelle ore pomeridiane. Instabilità diffusa anche in serata ed in nottata con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +14°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 8 novembre Tempo instabile nel corso della giornata con temporali diffusi nella mattinata; piogge intense al pomeriggio sui ...